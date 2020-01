Teheran will keinen Krieg mit USA, ist aber zu jeder Situation bereit – Irans Außenministerium

„Der Iran strebt keinen Krieg mit den USA an, ist jedoch zu jeglichen Umständen bereit“, sagte Mousavi während eines Briefings, danach befragt, ob der Ausbruch eines Krieges zwischen den USA und dem Iran angesichts der Situation um die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani infolge von Washingtons Handlungen wahrscheinlich sei.

Nach seinen Worten werde der Iran auf die Tötung des Chefs der Al-Quds-Spezialeinheit des Korps der islamischen Revolutionsgarden eine Antwort geben, allerdings würden die Behörden eine solche Entscheidung treffen, die den „Feind“ zum Bedauern zwingen, aber dabei nicht zum Krieg führen werde.

In der Nacht zum 3. Januar hatten die USA im Raum des internationalen Flughafens von Bagdad eine Operation gegen Soleimani und den Vizechef der irakischen schiitischen Volksmilizgeführt, die in Washington zu den Beteiligten an der Vorbereitung des Angriffes auf die US-Botschaft in Bagdad am 31. Dezember 2019 gezählt werden. Beide Militärs starben dabei. Der Oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, versprach den USA

Der US-Präsident Donald Trump versprach seinerseits, einen „schnellen und starken Schlag“ gegen 52 Ziele im Iran zu versetzen, sollten Amerikaner angegriffen werden. Die Weltgemeinschaft hatte die USA und den Iran zur Zurückhaltung aufgerufen.

