Bundeskanzlerin Angela Merkel reist nach Moskau zu Gesprächen mit Russlands Präsident Wladimir Putin

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am kommenden Samstag auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Arbeitsbesuch in Russland weilen. Im Mittelpunkt der geplanten Verhandlungen soll die Iran-Krise infolge des US-Raketenangriffs auf den Flughafen von Bagdad am vergangenen Freitag stehen.