Irak ordnet Beschränkungen für US-Militäroperationen im Land an

Die irakischen Behörden haben mit der Vorbereitung eines Mechanismus zum Abzug der ausländischen Truppen aus dem Lande begonnen. Dies teilte der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte, Abdul Karim Khalaf, auf einer Pressekonferenz in Bagdad am Montag mit.

„Die irakische Regierung hat sich zum Start des Abzuges der US-Truppen aus dem Irak vorbereitet. Die Tätigkeit der internationalen Koalition im Irak wird auf Konsultationen, Waffen und Schulung des Militärs beschränkt, und die Streitkräfte werden den Irak verlassen (...). Die jüngsten US-Schläge sind eine Dummheit, zu der nicht geschwiegen werden darf“, betonte Khalaf, dessen Ansprache der TV-Sender „Al-Jazeera“ übertragen hatte.

Er unterstrich, dass die „irakische Regierung die Bewegung der Kräfte der internationalen Koalition am Boden und in der Luftund ihre Fortbewegung in jeglicher Richtung nicht genehmigen wird“.

Nach seinen Worten hätten die Amerikaner die Operation im Alleingang geführt, ohne das Oberbefehlskommando der Streitkräfte darüber in Kenntnis zu setzen.

ek/mt