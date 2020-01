Haftar Armee nimmt Großstadt Sirte unter volle Kontrolle – LNA

Truppenteile des libyschen Generals Chalifa Haftar haben nach Angaben des Sprechers der Libyschen Nationalarmee (LNA), Ahmed al-Mismari, die Hafenstadt Sirte und den Militärstützpunkt As-Saadi eingenommen. Haftar hat damit im Kampf gegen die von der UN anerkannte libysche Regierung in Tripolis einen wichtigen Sieg errungen.

„Die Libysche Nationalarmee hat die Stadt Sirte unter ihre volle eigene Kontrolle genommen“, teilte in seiner Erklärung der offizielle Sprecher der LNA mit.

Sirte liegt im Zentrum der libyschen Mittelmeerküste und war bisher von den Truppen der Regierung kontrolliert worden. Hier wurde der Ex-Führer Libyens, Muammar Gaddafi, geboren.

Haftars Libysche Nationalarmee versucht derzeit, auch die libysche Hauptstadt Tripolis zu erobern.

Zuvor hatte eine informierte Quelle der Nachrichtenagentur RIA Novosti mitgeteilt, dass die LNA in der Stadt Sirte eingetroffen sei, die erste Phase des Einsatzes sei die Einnahme des Seehafens geworden. Die Truppen an der Seite der international anerkanntenmit Premier Fajes al-Sarradsch an der Spitze verkündeten, dass die LNA einen Militärstützpunkt südlich der Stadt Sirte eingenommen habe und versuche, sich zum Stadtzentrum durchzukämpfen.

Nach dem Sturz und der Ermordung des libyschen Führers Muammar Gaddafi 2011 hörte Libyen praktisch auf, als ein einheitlicher Staat zu existieren. Aktuell besteht im Lande eine Doppelherrschaft. Im Osten sitzt das vom Volk gewählte Parlament und im Westen, in der Hauptstadt Tripolis, herrscht die mit Unterstützung der Uno und der EU gebildete Regierung der nationalen Einheit mit Fajes al-Sarradsch an der Spitze. Die Behörden des Ostteils des Landes agieren unabhängig von Tripolis und kooperieren mit der Haftar-Armee, die seit April die Versuche nicht einstellt, Tripolis einzunehmen.

ek/mt