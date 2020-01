Lettland stellt Schulung irakischer Sicherheitskräfte ein

„Die lettischen Armeeangehörigen im Irak haben die Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte und die Trainings mit ihnen eingestellt“, teilte der Sprecher des lettischen Verteidigungsministeriums, Kaspars Galkins, am Montag mit.

Lettland hatte am 14. Januar 2016 Soldaten in den Irak geschickt. Der ursprünglich bis 1. Februar 2018 befristete Einsatz wurde dann um zwei Jahre verlängert.

Truppenabzug gefordert

Die USA hatten am 3. Januar den Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigaden, Qassem Soleimani durch einen Luftangriff nahe dem Flughafen Bagdad getötet. Der von US-Präsident Donald Trump persönlich befohlene Angriff sorgte für neue Spannungen im Nahen Osten.

Im Iran und Irak nahmen Hunderttausende Menschen an Trauermärschen für den getöteten iranischen Top-General teil. Das irakische Parlament verabschiedete eine Resolution, in der es den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land forderte. Der Iran stellte den USA eine Vergeltung in Aussicht und kündigte einen vollständigen Ausstieg aus dem internationalen Atomabkommen an.

leo/ae