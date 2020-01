„Innerhalb der Linken hat sich etwas verändert“ – Hoffnung auf linkes Regierungsbündnis?

Zwei Mal hat es in der deutschen Nachkriegsgeschichte die theoretische Möglichkeit für ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis gegeben – zwei Mal kam es nicht zustande. Das soll sich in Zukunft ändern: Aus den Reihen der Linksfraktion heißt es nun, in der Partei habe sich die Stimmung verändert, ein radikaler Wandel in der Bundespolitik sei möglich.