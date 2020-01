Trump verkündet zusätzliche Wirtschaftssanktionen gegen Iran

In seiner Rede an die Nation hat US-Präsident Donald Trump am Mittwoch neue Wirtschaftssanktionen gegen Teheran angekündigt, die sofort in Kraft treten sollen. Die Vereinigten Staaten erwägen laut Trump weiterhin Gegenmaßnahmen gegen den Iran nach dessen Raketenangriff auf irakische Militärstützpunkte, in denen auch US-Truppen stationiert sind.