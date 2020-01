Venezuela will laut Präsident Nicolas Maduro Mitte Februar die ersten Militärübungen in diesem Jahr durchführen. Sie werden ihm zufolge der „Verteidigung der Städte“ gewidmet sein.

„Ich will verkünden, dass wir im Jahr 2020 Militärübungen, 'besondere' Übungen, bei denen alle Waffen und alle Streitkräfte präsent sein werden (…) am 15. und 16. Februar abhalten würden“, zitierte die Zeitung „La Vanguardia“ am Mittwoch Maduro.

Dabei werde besonders der „Verteidigung der Großstädte“ Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Zuletzt führte Venezuela vom 12. bis 28. September 2019 an der Grenze zu Kolumbien ein Militärmanöver mit 150.000 Soldaten durch.

Opposition greift Militäreinheit an

Im Dezember 2019 hatte der venezolanische Verteidigungsminister, Vladimir Padrino Lopez, mitgeteilt, dass Oppositionsvertreter eine Militäreinheit im Süden des Landes angegriffen hätten. Dabei sei ein Soldat ums Leben gekommen. Nach Angaben der venezolanischen Behörden sind die Angreifer mit entwendeten Waffen nach Brasilien geflohen.

ns/ae/sna