Teherans Angriff auf US-Militärbasen im Irak: Pentagon enthüllt Details

Laut Esper trafen elf Raketen den Luftwaffenstützpunkt Ayn al-Asad. Eine weitere Rakete sei in der Militärbasis in Erbil eingeschlagen.

Dabei seien ein Hubschrauber, Zelte und Parkplätze beschädigt worden.

Trotzdem seien die US-Soldaten im Land nach wie vor einsatzbereit, wie der Minister betonte.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei seiner Sonderrede im Weißen Haus mitgeteilt, dass weder Amerikaner noch Iraker bei dem iranischen Raketenangriff auf vom US-Militär genutzte irakische Stützpunkte in der Nacht auf Mittwoch verletzt worden seien.

Teheran griff US-Kräfte seit Herbstbeginn 15 Mal an – US-Außenministerium

Am Mittwoch hatte das US-Außenministerium eine Pressemitteilung verbreitet, der zufolge Teheran die US-Truppen im Irak in den zurückliegenden Monaten bereits mehrmals angegriffen haben soll:

„Bevor der Iran gestern Abend irakische Objekte angriff, hatte es seit September 2014 bereits 14 Attacken auf US-Kräfte von Seiten des Iran oder der von Iran unterstützten Miliz gegeben“, heißt es in der Mitteilung.

Vergeltungsaktion für Soleimanis Ermordung

Nach der Ermordung des Chefs der iranischen Spezialeinheit al-Quds, General Qassem Soleimani, durch einen US-Luftschlag hatte der Korps der iranischen Revolutionsgarden den Beginn einer „Vergeltungsoperation“ angekündigt. Boden-Boden-Raketen wurden in der Nacht zu Mittwoch von iranischem Territorium aus auf den Stützpunkt Ayn al-Asad in der westirakischen Provinz Anbar sowie eine Militärbasis in der Provinz Erbil im Norden des Landes abgefeuert, wo US-Militärkontingente stationiert sind.

asch/ae