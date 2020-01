Trump äußert Verdacht zu Boeing-Absturz im Iran: „Jemand könnte einen Fehler gemacht haben“

„Ich habe einen Verdacht”, sagte Trump am Donnerstag. „Es (das Flugzeug – Anm. d. Red.) war gerade in einem sehr harten Gebiet unterwegs und jemand kann einen Fehler gemacht haben.“ Es sei etwas „sehr Schreckliches passiert”, fügte Trump hinzu.

Die US-Medien Newsweek, CBS und CNN berichten derweil unter Berufung auf US-Beamte, Teheran habe die Maschine aus Versehen abgeschossen.

Das ukrainische Flugzeug sei in der Nähe von Teheran von einer Luftabwehrrakete getroffen worden, hat die Zeitschrift “Newsweek” von einem Pentagon-Mitarbeiter und einem hochrangigen irakischen sowie US-amerikanischen Geheimdienstvertreter erfahren.

Das Pentagon bewerte den Vorfall als Fehler. Die iranischen Streitkräfte hätten die ukrainische Maschine wohl mit einem feindlichen Flugkörper verwechselt.

Flugzeugabsturz nahe Teheran

Eine ukrainische Boeing 737 stürzte am Mittwochmorgen kurz nach dem Abflug vom Khomeini Airport in der iranischen Hauptstadt Teheran ab. An Bord der Maschine befanden sich laut den ukrainischen Behörden 176 Insassen. Niemand überlebte.

Kurz vor der Katastrophe hatte das iranische Militär aus Vergeltung für die Ermordung seines Top-Generals Qassem Soleimani zwei von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im benachbarten Irak mit Raketen beschossen. Bei dem Angriff gab es jedoch entgegen anderslautenden Meldungen keine US-Opfer.

Mit Spannung wurde die Reaktion der Vereinigten Staaten auf die Raketenattacke Teherans erwartet. US-Präsident Donald Trump kündigte in seiner Rede an die Nation am Mittwoch zusätzliche Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an. Washington erwäge weitere Schritte gegen Teheran.

Allerdings blieb eine harte Reaktion, die viele befürchtet hatten, vorerst aus: Trump betonte in seiner Ansprache, er wünsche dem iranischen Volk und seiner Führung eine Zukunft des Wohlstandes. Er rief Teheran zur Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terror auf und unterstrich, die USA seien zu Frieden bereit.

