Flugzeugabsturz im Iran: Kanadas Premier spricht von Abschuss – Teheran reagiert

Der Iran ruft Kanada und andere Staaten dazu auf, Informationen über den Absturz des ukrainischen Flugzeuges nahe Teheran zu teilen. So kommentierte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, die Erklärung des kanadischen Premiers Justin Trudeau über einen möglichen Abschuss der Maschine durch eine iranische Rakete.

„Wir wenden uns an den Premier Kanadas und jegliche andere Regierung, die über Informationen zu der Katastrophe verfügt, mit der Bitte, sie an den iranischen Untersuchungsausschuss zu richten“, zitierte die Agentur IRNA den Sprecher.

Ferner erinnerte er daran, dass der Iran ukrainische Experten und Boeing-Vertreter zu Untersuchungen eingeladen habe.

Der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde, Ali Abedsadeh, hatte unterdessen Berichte zurückgewiesen, wonach das ukrainische Flugzeug von einer Rakete getroffen worden sein könnte.

Am Donnerstag hatte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine die Hauptversionen für die Ursache genannt, die zu der Flugzeugtragödie vom Mittwoch geführt haben könnte. Demnach werden ein Flugabwehrraketenangriff, ein Terroranschlag sowie die Explosion eines Motors zu den wichtigsten Versionen gezählt.

Flugzeug-Absturz: Kanadas Premier geht von Abschuss aus

„Wir haben Aufklärungsdaten von zahlreichen Quellen, darunter auch von unseren Verbündeten und unserem Geheimdienst", sagte Trudeau in einer TV-Ansprache.

Am Donnerstag erklärte der kanadische Premierminister Justin Trudeau, dass Kanada nach dem Absturz der ukrainischen Boeing 737 nahe Teheran von einem Abschuss der Maschine durch eine iranische Rakete ausgehe. Laut Trudeau verfügt Ottawa über Informationen, dass die Passagiermaschine von einer iranischen Rakete getroffen worden sei.

„Diese Aufklärungsdaten weisen darauf hin, dass das Flugzeug von einer iranischen Boden-Luft-Rakete abgeschossen wurde. Dies könnte auch unabsichtlich geschehen sein.“

Flugzeugabsturz nahe Teheran

Eine ukrainische Boeing 737 stürzte am Mittwochmorgen kurz nach dem Abflug vom Khomeini Airport in der iranischen Hauptstadt Teheran ab. An Bord der Maschine befanden sich laut den ukrainischen Behörden 176 Insassen. Niemand überlebte.

Kurz vor der Katastrophe hatte das iranische Militär aus Vergeltung für die Ermordung seines Top-Generals Qassem Soleimani zwei von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im benachbarten Irak mit Raketen beschossen.

