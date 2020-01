Südkoreas Staatsanwaltschaft durchsucht Präsidialamt wegen Wahleinmischungs-Vorwürfen

Die Staatsanwaltschaft Südkoreas hat im Präsidialamt in Cheong Wa Dae Durchsuchungen vorgenommen. Grund dafür sind Vorwürfe gegen die Regierung, sich in die Bürgermeisterwahl in der Stadt Ulsan im Juni 2018 eingemischt zu haben. Darüber schreibt die Agentur Yonhap am Freitag.