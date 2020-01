Seymour Hersh: Legende des Investigativ-Journalismus nennt Putin „klügsten Mann, den es gibt”

Seymour Hersh gilt als einer der größten Investigativjournalisten unserer Zeit. Der Mann, der die schlimmsten US-Kriegsverbrechen in Vietnam (Massaker von My Lai) und im Irak aufdeckte, hat in einem Interview für die Schweizer „Weltwoche“ unter anderem über Russlands Präsident Wladimir Putin und dessen US-Amtskollegen Donald Trump gesprochen.