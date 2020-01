Putin und Merkel weiter für Atomdeal – neuer Handelsmechanismus mit Iran soll ins Laufen kommen

Moskau und Berlin wollen gemeinsam trotz der Spannungen im Nahen Osten an dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran festhalten. Der neue Zahlungsmechanismus für den Handel mit dem Iran - Instex - soll endlich ins Laufen kommen, erklärte Kremlchef Wladimir Putin nach dem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag in Moskau.