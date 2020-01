“Trump loswerden”: Potentieller Präsidentenamtsbewerber Bloomberg rüstet sich zur Wahl

„Das Hauptziel besteht darin, Donald Trump loszuwerden. Ich verwende all mein Geld dafür, um Trump loszuwerden“, sagte der Multimilliardär am Samstag in einem Interview für Reuters.

Der 77-jährige Medienunternehmer war im November ins Wahlrennen eingestiegen und hatte für die begleitende einwöchige TV-Kampagne mehr als 30 Millionen Dollar und für Online-Anzeigen weitere 100 Millionen Dollar ausgegeben. Bloomberg ist einer der schärfsten Gegner Trumps und will zur Wahl antreten, um den heutigen Amtsinhaber zu besiegen.

Um einziger Kandidat der Demokraten zu werden, muss sich der Politiker zunächst bei internen Parteiwahlen (Primaries) die Unterstützung der Wähler hohlen und dann bei einem Parteitag im Juli die Stimmenmehrheit erhalten. Laut Umfragen liegt Bloomberg jetzt auf Platz fünf hinter Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren und Pete Buttigieg.

