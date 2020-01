Verkehrsminister Scheuer soll zahlen: Sputnik-Leser haben entschieden

Wegen seiner gescheiterten Maut-Pläne steht Verkehrsminister Andreas Scheuer in der Kritik. Die gekündigten Betreiberfirmen fordern vom Bund 560 Millionen Euro. Für dieses Geld will ihn die „Aufstehen“-Bewegung in einer Petition nun haftbar machen. Auch die Sputnik-Leser stellen sich eindeutig hinter ein solches Gesetz.