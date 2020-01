Ansprache an Föderale Versammlung: Putin äußert sich zur Lage der Nation

Russlands Präsident Wladimir Putin hält am Mittwoch seine jährliche Ansprache zur Lage der Nation. Es wird erwartet, dass sich der Staatschef in seiner Botschaft an die Föderale Versammlung zu Prioritäten in der Entwicklung des Landes in der Innen- und Außenpolitik sowie zu wirtschaftlichen und sozialen Themen äußert.