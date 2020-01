Putin spricht sich für regelmäßigen Machtwechsel in Russland aus

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich in seiner alljährlichen Ansprache an die Föderationsversammlung für die Gewährleistung eines regelmäßigen Führungswechsels sowie für eine Erneuerung der Regierung in Russland ausgesprochen. Laut dem Präsidenten ist das eine wesentliche Voraussetzung für den gesellschaftlichen Fortschritt.