Zeitung: USA nehmen Anti-IS-Einsätze mit Irak wieder auf

Die USA und der Irak hätten am Mittwoch wieder gemeinsame Einsätze gegen den IS durchgeführt, berichtet die „New York Times“ unter Berufung auf nicht namentlich genannte ranghohe US-Militärs. Damit wolle man verhindern, dass der IS den Stopp der amerikanisch-irakischen Zusammenarbeit propagandistisch als eigenen Sieg darstellt.

Anfang Januar hatte die US-geführte Anti-IS-Koalition angekündigt, die Trainings mit den Irakern sowie gemeinsame Einsatze gegen Terroristen zu stoppen. Anlass dafür waren iranische Raketenangriffe auf zwei von US-Soldaten genutzte Militärstützpunkte im Irak, mit denen der Iran auf die Ermordung seines Top-Generals Qassem Soleimani durch die USA reagiert hatte.

Soleimani war in der Nacht zum 3. Januar durch einen Luftangriff nahe dem Flughafen Bagdad getötet worden. Die Vereinigten Staaten machen ihn für den Angriff auf die amerikanische Botschaft im Irak am 31. Dezember 2019 verantwortlich.

Der von US-Präsident Donald Trump persönlich befohlene Angriff auf irakischem Boden sorgte für neue Spannungen im Nahen Osten. Im Iran und im Irak nahmen Hunderttausende Menschen an Trauermärschen für Soleimani teil. Das irakische Parlament forderte in einer Resolution den Abzug aller ausländischen Truppen aus dem Land. Obwohl die Resolution nicht bindend ist, setzte die US-Koalition die Zusammenarbeit mit dem Irak im Kampf gegen den IS aus und begann Medienberichten zufolge mit der Verlegung ihres Stabs aus Bagdad nach Kuwait.

leo/ip

* Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten.