„Syrien ist gutes Beispiel für…“ – Lawrow erläutert

„Als Reaktion auf die Bitte der legitimen syrischen Regierung hat Russland meiner Meinung nach dem syrischen Volk eine sehr wirksame Hilfe bei der Abwehr der Bedrohung durch den Weltterrorismus geleistet. Jetzt ist diese Bedrohung abgewendet, aber es müssen noch einige spezifische Aufgaben gelöst werden“, sagte Lawrow bei einem Treffen mit den Studenten der Filiale der russischen Universität MGIMO in Taschkent.

„Wir haben dem syrischen Volk geholfen, die syrische Staatlichkeit zu verteidigen. Ich glaube, dies sollte ein gutes Beispiel dafür sein, dass man rücksichtslose Versuche zur Lenkung der Geschicke einer Region vom anderen Ende des Ozeans oder von jeglichem Ort auf der Erde aus verhindern muss“, so Lawrow weiter.

Gleichzeitig betonte der russische Chefdiplomat, dass die Staatlichkeit in Libyen nicht bald wiederhergestellt würde:

„Das Bedürfnis nach Verbesserung der politischen Koordinierung ist offensichtlich. Leider in einer Situation, in der das rücksichtslose Vorgehen unserer US-Kollegen und ihrer engsten Verbündeten zu katastrophalen Konsequenzen im Nahen Osten führten. Der Irak wurde zerstört ... Libyen wurde zerstört. Dort liegt die Wiederherstellung der Staatlichkeit noch in weiter Ferne“, unterstrich Lawrow.

Der russische Außenminister traf am Mittwoch zu einem offiziellen Besuch in Usbekistan ein. Er führte dort Gespräche mit seinem usbekischen Amtskollegen, Abdulasis Kamilow. Usbekistan ist der letzte Punkt der Route im Rahmen von Lawrows Asienreise. Zuvor war er zu einem Arbeitsbesuch in Sri Lanka und in Indien.

*Nach dem Rücktritt der russischen Regierung am Mittwoch ist Sergej Lawrow derzeit amtierender Außenminister Russlands

sm/gs