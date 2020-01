Nachrichtenüberblick: Handelsabkommen mit USA nicht zu Lasten der Europäer; Amtsenthebungsverfahren hat begonnen; US-Soldaten beim Raketenangriff auf Basis im Irak verletzt; Sechs Kinder und Schwangere bei Ritual in Panama getötet; Regen in Australien

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Freitag geschehen ist.

Handelsabkommen mit USA nicht zu Lasten der Europäer

China hat der Europäischen Union versichert, dass sein Teilabkommen in ihrem Handelskonflikt mit den USA nicht zu Lasten der Europäer gehen wird. Bei einer Unterrichtung im Außenministerium in Peking sei ihm zugesichert worden, dass europäische Unternehmen in keiner Weise, in absolut keiner Weise von dem Abkommen beeinflusst werden, sagte der EU-Botschafter in Peking, Nicolas Chapuis, heute vor der Presse in Peking. Die EU werde die Umsetzung mit Blick auf diese Zusicherung weiter beobachten.

Amtsenthebungsverfahren hat begonnen

Das historische Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat begonnen. In der ersten Senatssitzung verlas der führende Anklagevertreter des Repräsentantenhauses, der Demokrat Adam Schiff, die Anklagepunkte gegen Trump. Dann wurde der Oberste US-Richter John Roberts als Leiter des Verfahrens vereidigt. Roberts nahm seinerseits den 100 Senatoren den Eid ab. Am Dienstag kommt der Senat wieder zusammen - dann soll der inhaltliche Teil des Verfahrens beginnen. Dem US-Präsidenten werden Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Repräsentantenhauses vorgeworfen.

US-Soldaten beim Raketenangriff auf Basis im Irak verletzt

Bei dem iranischen Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al Asad im Irak vom 8. Januar sind entgegen ersten Angaben doch mehrere US-Soldaten verletzt worden. Sie seien wegen Anzeichen auf Gehirnerschütterung behandelt worden, teilte das US-Zentralkommando mit. Einige seien vorsichtshalber in ein Militärkrankenhaus in Landstuhl in Deutschland und einige in ein Camp in Kuwait gebracht worden. Zahlen nannte das Kommando nicht. Der Sender CNN sprach unter Berufung auf das US-Militär von elf Verletzten.

Sechs Kinder und Schwangere bei Ritual in Panama getötet

In Panama sind sechs Kinder und eine schwangere Frau bei einem religiösen Ritual gefoltert und geopfert worden. Weitere 15 Menschen konnten davor gerettet werden, dasselbe Schicksal zu erleiden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Die zehn mutmaßlichen Täter seien festgenommen worden. Die Kinder im Alter zwischen einem und 17 Jahren sowie die 32-jährige Frau wurden in einem Massengrab im Dorf Terrón im Westen Panamas gefunden. Bei der Frau handelte es sich um die Mutter von fünf der Kinder, bei einem der mutmaßlichen Täter um deren Großvater.

Regen in Australien

In einigen australischen Brandgebieten hilft weiter starker Regen bei den Löscharbeiten. Im am stärksten betroffenen Bundesstaat New South Wales wird der Niederschlag die Feuer nach Angaben der Helfer nicht löschen, aber sie etwas eindämmen. In New South Wales lag die Zahl der Feuer bei unter 80, im benachbarten Victoria waren es 17. Dort lösten Blitze allerdings auch einige neue Brände aus.