Merkel gratuliert russischem Regierungschef Mischustin zum Amtsantritt

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem neuen russischen Regierungschef Michail Mischustin zum Amtsantritt gratuliert. Das teilte die Bundesregierung am Freitagabend mit.

Merkels Grußschreiben hat folgenden Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, zur Übernahme der Aufgaben des Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation gratuliere ich Ihnen herzlich. Die historisch gewachsenen persönlichen, zivilgesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Verbindungen unserer Länder stellen das Fundament unserer bilateralen Beziehungen dar.

Die Bundesregierung ist daran interessiert, auf dieser Grundlage diese Beziehungen verantwortungsvoll weiterzuentwickeln. Sie sieht einer diesem Zweck dienenden Zusammenarbeit mit Ihrer Regierung erwartungsvoll entgegen. Für die vor Ihnen liegenden Aufgaben wünsche ich Ihnen eine glückliche Hand.

Mit freundlichen Grüßen

Angela Merkel

Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.“

Nach der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Lage der Nation am vergangenen Mittwoch hatte der langjährige Ministerpräsident Dmitri Medwedew überraschend den Rücktritt des Kabinetts erklärt. Als dessen Nachfolger schlug Putin den Chef der föderalen Steuerbehörde, Michail Mischustin, vor.

Am Donnerstag bestätigte die Staatsduma den Wunschkandidaten des Präsidenten mit überwältigender Stimmenmehrheit. Am gleichen Tag unterschrieb Putin einen entsprechenden Ukas.

Der 53-jährige Mischustin, der politisch bisher kaum in Erscheinung getreten war, stand zehn Jahre lang an der Spitze der föderalen Steuerbehörde. In dieser Zeit modernisierte er die Behörde grundlegend und brachte sie mit digitalem System voran.

Mischustin ist verheiratet und Vater von drei Söhnen.

am/