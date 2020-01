Premier libyscher Einheitsregierung fordert UN-geführte Schutztruppe für sein Land

Kurz vor dem Beginn der Libyen-Konferenz in Berlin hat der Premier der in Tripolis ansässigen libyschen Einheitsregierung, Fajis al-Sarradsch, im Gespräch mit der „Welt am Sonntag“ die Völkergemeinschaft aufgerufen, Libyen zu Hilfe zu kommen und dafür eine Schutztruppe unter dem UN-Dach zu bilden.