Facebook entschuldigt sich für dreiste Übersetzung von Namen des chinesischen Staatschefs – Reuters

Das US-Unternehmen Facebook hat am Samstag einen technischen Fehler dafür verantwortlich gemacht, dass der Name des chinesischen Staatschefs Xi Jinping in Posts auf seiner Plattform übersetzt aus dem Burmesischen ins Englische als „Mr. Shithole“ (dt.: Scheißloch) auftauchte. Dies teilt die Nachrichtenagentur Reuters mit.