Russland kommentiert Berichte über den Tod russischer Offiziere in Syrien

Russlands Verteidigungsministerium hat die Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte und der libanesischen Zeitung „Al-Masdar News“ über den Tod russischer Militärs in Syrien als Falschmeldung zurückgewiesen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien hatte zuvor berichtet, dass vier russische Militärs bei einem Angriff der Militanten im Osten der syrischen Provinz Idlib ums Leben gekommen seien. Dabei beruft sich die Organisation auf eine Quelle im russischen Luftstützpunkt Hmeimim.

Laut dem Ministerium in Moskau sind alle russischen Militärs in Syrien am Leben und gesund und führen ihre Aufgaben wie geplant aus.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte verbreitet sehr oft falsche Informationen über russisches Militär wie beispielsweise Fake-Nachrichten über angebliche russische Luftangriffe auf Wohnviertel in Syrien oder über den Tod von russischen Militärangehörigen.

om/mt