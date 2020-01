Fortschritte im Libyen-Konflikt von Parteien abhängig – Seibert

Die Bundesregierung hat die Konfliktparteien in Libyen aufgerufen, sich nach der Berliner Konferenz weiter in Richtung einer politischen Lösung zu bewegen. Neue Fortschritte hingen jetzt vor allem auch von den Seiten in dem Bürgerkriegsland selbst ab, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.