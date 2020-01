Nord Stream 2 AG legt Argumente zum Ausschluss aus EU-Gasrichtlinie dar

Die Gaspipeline Nord Stream 2 erfüllt alle Anforderungen, darunter in punkto Fertigstellungsfrist, die für deren Ausschluss aus den Vorschriften der aktualisierten EU-Gasrichtlinie in Deutschland erforderlich sind. Dies teilte Jens D. Mueller, der Sprecher des Betreibers die Nord Stream 2 AG, gegenüber der Agentur RIA Novosti am Dienstag mit.