Zeitung: USA wollen Einreise für Bürger aus sieben Staaten einschränken – darunter Weißrussland

Die neuen Einschränkungen würden für Reisende und Einwanderer aus Belarus, Eritrea, Kirgistan, Myanmar, Nigeria, Sudan und Tansania gelten. Diese Liste sei allerdings noch nicht genehmigt worden.

US-Präsident Donald Trump habe in einem Interview gegenüber der Zeitung bestätigt, dass es geplant sei, die Liste der Staaten zu erweitern, für deren Bürger die Einreise in die Vereinigten Staaten beschränkt werde. Er habe jedoch nicht erläutert, um welche Länder es sich handele.

Am Dienstag wurde außerdem bekannt, dass das Weiße Haus die Regeln für dieverschärfen will, die in den USA entbinden möchten, um ihren Kindern die US-amerikanische Staatsbürgerschaft zu sichern.

Nach Einschätzung des Zentrums für Immigrationsforschung, das der Trump-Administration nahesteht, werden in den USA jährlich durchschnittlich 33.000 Kinder von Ausländern geboren.

aa/sb