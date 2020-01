Von der Leyen hält Sonderansprache in Davos – Video

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hält am zweiten Tag des 50. Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos eine Sonderansprache.

Das Weltwirtschaftsforum beginnt am Dienstag, dem 21. Januar, in Davos. Das Jahrestreffen zieht die Wirtschafts- und Politik-Elite aus der ganzen Welt an, um unter dem Motto „Stakeholder für eine kohärente und nachhaltige Welt“ über globale Themen zu diskutieren.