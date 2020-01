Israels Außenminister dankt Roter Armee für Befreiung von KZ Auschwitz

„Ich möchte mich dafür bedanken, dass die Rote Armee das KZ Ausschwitzt befreit und geholfen hatte, den Sieg über Nazi-Deutschland zu erringen. Ich möchte Ihnen für die Befreiung persönlich danken, weil meine Mutter unter denen war, die im KZ waren, und von der Roten Armee befreit worden war“, sagte Katz, als er Putin nach seiner Ankunft in Jerusalem begrüßte.

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение концлагеря Аушвиц: "Моя мать была одной из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией" pic.twitter.com/XIgPd98SsI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23. Januar 2020

​Putins Israel-Besuch

Russlands Präsident Wladimir Putin traf am Donnerstag zu einem Besuch in Israel ein, wo ihm Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Reuven Rivlin und dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu sowie die Teilnahme an dem internationalen Forum „Remembering the Holocaust: Fighting Antisemitism“ (dt: „An den Holocaust erinnern, Antisemitismus bekämpfen“) bevorstehen.

KZ Auschwitz

Das Konzentrationslager Auschwitz war ein deutscher Lagerkomplex, der sich in den Jahren 1940 bis 1945 am Westrand der polnischen Stadt Oświęcim (dt.: Auschwitz), 60 Kilometer von Krakow (dt.: Krakau) entfernt, befunden hatte.

Die europaweit gefangen genommenen Menschen wurden per Bahn in das KZ Auschwitz transportiert. Etwa 90 Prozent waren Juden. Die Herkunftsländer waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, die Sowjetunion, die Tschechoslowakei und Ungarn. Die Zahl der Todesopfer belief sich auf 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee den Lagerkomplex.

ns/ae/sna