Strache plant Comeback nach Ibiza-Affäre – als Chef von neuer Partei

Mehrere Monate nach seinem Abschied von der politischen Bühne in Österreich als Folge der sogenannten Ibiza-Affäre bereitet der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sein Comeback vor. Der 50-Jährige kündigte am Donnerstagabend an, er wolle an der Spitze einer neuen Bürgerbewegung zunächst auf Landesebene wiederkommen.