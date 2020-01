China fordert Entschuldigung für dänische Karikatur zu Coronavirus

Nach dem Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit in China hat die dänische Zeitung „Jyllands-Posten“ eine Satire veröffentlicht, die bei Chinesen für Empörung sorgte. Die Illustration zeigt eine chinesische Flagge, in der die fünf goldenen Sterne durch stilisierte Viren ersetzt wurden.

Nun fordert die chinesische Botschaft in Kopenhagen die Zeitung zu einer offiziellen Entschuldigung bei der chinesischen Bevölkerung auf.

Die Dänen haben mal wieder Stress wegen einer Karikatur. Wieder ist sie im @jyllandsposten erschienen. Dieses Mal will China eine Entschuldigung... https://t.co/N1as8hfdYN #coronavirus #dkpol — Jenni Thier (@stehsatz) January 28, 2020

​Während in China gegen diesen seltenen Gesundheitsnotfall gekämpft werde und die internationale Gemeinschaft Sympathie und Unterstützung dafür zeige, beleidige das Blatt das Land mit einer satirischen Zeichnung und verletze damit die Gefühle des chinesischen Volkes, teilte die Botschaft mit.

„Ohne Sympathie und Empathie hat es die Grundlinie der zivilisierten Gesellschaft und die ethische Grenze der Redefreiheit überschritten und das menschliche Gewissen verletzt“, hieß es.

Doch die Zeitung werde sich für die Satire nicht entschuldigen, erklärte Chefredakteur Jacob Nybroe laut der dpa am Dienstag.

„Jyllands-Posten“ hatte die Zeichnung am Montag veröffentlicht. 2005 hatte das Blatt die umstrittenen Mohammed-Karikaturen herausgebracht, die zu gewaltsamen Protesten in mehreren muslimisch geprägten Ländern geführt hatten.

Ausbruch der neuen Krankheit

Bislang sind mit der neuartigen Krankheit (2019-nCoV) mehr als 4.500 Menschen infiziert, 106 davon kamen ums Leben. Am heutigen Dienstag wurde auch der erste Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt. Außerhalb Chinas wurden die Erkrankungen in Frankreich, den USA, Kanada, Hongkong, Macao, Taiwan, Thailand, Japan, Südkorea, Vietnam, Singapur, Nepal, Malaysia und Australien registriert.

om/sb/dpa