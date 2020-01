„Kostspielige Kaprize“: Von der Leyen lässt 72.000 Euro aus EU-Etat für Dienstwohnung ausgeben

72.000 Euro – so viel hat den europäischen Haushalt bislang die Errichtung einer Wohnung in Brüssel für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gekostet. Das Apartment befinde sich unmittelbar in ihrem Dienstsitz, berichtet ein in Brüssel ansässiger Reporter der französischen Zeitung „Liberation“.