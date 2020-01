Syrischer Außenminister und UN-Sondergesandter einigen sich über politische Regelung in Syrien

Der syrische Außenminister Walid Muallem und der UN-Sondergesandte Geir Pedersen haben beim Treffen in Damaskus hervorgehoben, wie wichtig die Nichteinmischung von außen in den politischen Prozess der innersyrischen Regelung sei. Dies berichtet der syrische staatliche TV-Sender am Mittwoch.

„Die Seiten bekräftigten die Wichtigkeit der Einhaltung von Regeln und Arbeitsprozessen der Verfassungskommission zur Aufrechterhaltung ihrer syrischen unabhängigen Entscheidung ohne jegliche äußere Einmischung“, teilt der TV-Sender mit.

Pedersen ist am 29. Januar zu einem Arbeitsbesuch in Damaskus eingetroffen – mit dem Ziel, die jüngsten Fortschritte bei den Verhandlungen zur friedlichen politischen Regelung in der Republik zu erörtern.

Muallem und Pedersen besprachen während des Treffens auch die mit den unternommenen Anstrengungen zur politischen Regelung in Syrien verbundenen Fragen. Sie hoben die Wichtigkeit des Einsatzes aller Kräfte zur erfolgreichen Erfüllung der gesetzten Ziele im Interesse des syrischen Volkes hervor.

Pompeos Statement

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums,, hatte sich zuvor zu den jüngsten Aussagen des amerikanischen Außenministers Mike Pompeo geäußert, wonach die USA über die Situation im Nordwesten Syriens wegen einer angeblichen Großoffensivedurch russische und syrische Kräfte besorgt seien.

Unter anderem äußerte sich Konaschenkow zu den jüngsten Ergebnissen der syrischen Truppen: Nach dem aktuellen Stand vom 29. Januar konnten die syrischen Regierungstruppen bei ihrer Gegenoffensive an der Grenze der Deeskalationszone Idlib acht „unschuldige“ Panzer, mehr als 15 „unschuldige“ Schützenpanzer, 49 „unschuldige“ Geländewagen mit Großkaliberbewaffnung, acht „unschuldige“ Dschihad-Mobile, vier „unschuldige“ Kampfdrohnen und Dutzende Waffen mit unterschiedlichen Kaliber vernichten.

Syrien-Konflikt

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 war der Sieg über die Terrorvereinigung „IS“* in Syrien und im Irak verkündet worden. In einzelnen Gebieten dieser Länder werden Säuberungen gegen die Milizen weitergeführt. Aktuell rücken die politische Regelung, der Wiederaufbau Syriens und die Rückkehr der Flüchtlinge in den Vordergrund.

*Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten

ek/mt