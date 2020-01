Europäischer Gerichtshof verurteilt Frankreich wegen schlechter Haftbedingungen

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Frankreich wegen unwürdiger Bedingungen in Gefängnissen – insbesondere wegen ihrer Überfüllung – zu Entschädigungszahlungen verurteilt. Dies geht aus einer Entscheidung des Gerichtshofs hervor, die dessen Pressedienst am Donnerstag veröffentlicht hat.

Beschwerden waren demnach von 32 Gefangenen (29 davon sind französische Staatsbürger) beim Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht worden, die sich in Justizvollzugsanstalten in den Übersee-Gebieten Martinique, Französisch-Polynesien, Guadeloupe sowie in Untersuchungshaftanstalten in Nȋmes, Nizza und Fresnes befanden. Sie beklagten sich über schlechte Haftbedingungen, insbesondere über die Überfüllung der Gefängnisse und die Unwirksamkeit präventiver Abhilfemaßnahmen.

„Das Gericht empfiehlt der beklagten Regierung, allgemeine Maßnahmen zur Beseitigung der Überfüllung und zur Verbesserung der Haftbedingungen in Betracht zu ziehen und wirksame Rechtsmittel einzuführen", heißt es in dem Kommuniqué.

Frankreich müsse diesen Häftlingen nun jeweilszahlen, urteilte der Gerichtshof. Zudem empfahl der EGMR Frankreich, Schritte gegen die Überbelegung von Gefängnissen einzuleiten, damit die Haftbedingungen weiterhin mit der Konvention vereinbar seien. Zudem müsse Beschwerden von Insassen besser nachgegangen werden.

Der EGMR gehört zum Europarat mit Sitz in Straßburg. Die Staatenorganisation fördert die demokratische Entwicklung in seinen 47 Mitgliedsländern. Die wichtigste Konvention ist dabei die Europäische Menschenrechtskonvention. Diese müssen alle Staaten vor ihrem Beitritt unterzeichnen. Der EGMR ist kein Gericht der Europäischen Union.

