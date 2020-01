WFP-Ernährungshilfe: Russland stellt 20 Millionen Dollar für Syrien bereit

Die Regierung Russlands stellt in diesem Jahr im Rahmen des UN-Welternährungsprogramms (WFP) bis zu 20 Millionen US-Dollar für die Bevölkerung Syriens bereit. Eine diesbezügliche Anordnung wurde auf dem amtlichen Webportal für rechtliche Informationen veröffentlicht.

„Im Jahr 2020 soll ein freiwilliger zweckgebundener Einmalbeitrag aus dem föderalen Staatshaushalt Russlands in Höhe von bis zu 20 Millionen US-Dollar in den Fonds des UN-Welternährungsprogramms eingezahlt werden“, so das Dokument.

Die genannten Finanzmittel werden für die Ausgaben gewährt, die mit dem Projekt „Bereitstellung von Lebens-, Nahrungs- und Existenzmitteln für die vom Konflikt in Syrien betroffene Bevölkerung“ im Zusammenhang stehen.

Das Außenministerium Russlands ist beauftragt worden, die Regierung Syriens und das UN-Welternährungsprogramm über die Entscheidung zu informieren. Das Dokument trägt die Unterschrift des russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin.

Zuvor hatten Mitarbeiter des russischen Versöhnungszentrums in Syrien humanitäre Hilfsgüter in den Stadtbezirk Mugair von Aleppo geliefert, der vom bewaffneten Konflikt am stärksten betroffen war.

ls/mt