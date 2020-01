Russlands Außenministerium verurteilt Bulgarien für „Show“ um Ausweisung russischer Diplomaten

Bulgarien hat laut der offiziellen Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, eine Show und ganze Informationskampagne um die Ausweisung zweier russischer Diplomaten veranstaltet. Die russische Botschaft sei über deren Erklärung zur persona non grata erst nach der Verbreitung dieser Informationen in Medien informiert worden.

Zuvor hatte Bulgarien die Ausweisung zweier russischer Diplomaten wegen Spionage-Beschuldigungen gemeldet.

„Trotz der in solchen Fällen üblichen Praxis wurde aus diesem Ereignis eine Informationskampagne, ein Medienanlass gemacht: Russlands Botschaft wurde über diese Entscheidung erst in Kenntnis gesetzt, nachdem diese Information durch die Medien verbreitet worden war. Es wurden keine Materialien, Beweise oder Begründungen vorgelegt, die als Anlass für eine derartige Entscheidung oder für die Schuld dieser Menschen hätten dienen können. Es wurde eine solche Show veranstaltet“, erklärte sie.

„Wir sehen in der Kette jüngster Ereignisse einen gezielten Wunsch und eine gezielte Absicht, die Realisierung der in jüngster Zeit erzielten bilateralen Vereinbarungen zu unterminieren und dieeinfach zu vergiften, was zwischen unseren Ländern und Völkern den Vorrang haben sollte. Wir behalten uns das Recht auf Gegenmaßnahmen vor. Die ganze Verantwortung für grundlose und provokatorische Schritte liegt auf der bulgarischen Seite“, betonte Russlands Außenamtssprecherin.

Zuvor war berichtet worden, dass die Staatsanwaltschaft Bulgariens nach dem Erhalt der Information von der Agentur für nationale Sicherheit vorgerichtliche Ermittlungen in Bezug auf zwei russische Diplomaten durchgeführt hätte, die der Spionage verdächtigt wurden. Doch da sie über diplomatische Immunität verfügten, wurde der Fall geschlossen. Bulgarien meldete die Ausweisung von zwei russischen Diplomaten wegen Spionageverdachts.

