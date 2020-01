Pompeo: USA suchen nach Bereichen für eine Kooperation mit Russland

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Außenminister Dominic Raab sagte Pompeo am Donnerstag in London, er fliege von hier aus in die Ukraine. Er wolle dort mit dem dort tätigen US-Team darüber sprechen, wie das ukrainische Volk in seinem Widerstand gegen die Aggression Russlands unterstützt werden solle.

Zugleich würden die USA nach Bereichen suchen, in denen sie mit Russland zusammenarbeiten könnten, so Pompeo weiter. Er habe schon einmal mit russischen Kollegen aus der Geheimdienstsphäre bei der Terrorbekämpfung erfolgreich zusammengearbeitet, sagte der frühere CIA-Direktor.

Pompeo verwies darauf, dass Russland ein nukleares Potential besitze und die USA dem Umstand Rechnung tragen müssten, da sie sich auf Verhandlungen über ein neues Abkommen zur Rüstungskontrolle vorbereiteten.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew haben sich angesichts der angespannten Situation im Donbass verschlechtert. Die Behörden in Kiew hatten Russland wiederholt eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes vorgeworfen. Im Januar 2015 gab das ukrainische Parlament eine Erklärung ab, in der Russland ein „Aggressorland“ genannt wurde.

Russland hat alle Anschuldigungen der ukrainischen Seite als unannehmbar zurückgewiesen. Moskau erklärte wiederholt, dass Russland keine Seite des innerukrainischen Konfliktes sei und daran interessiert sei, dass Kiew die politische und ökonomische Krise überwindet.

ls/mt