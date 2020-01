Palästina droht Israel mit Ausstieg aus allen Abkommen

Den Angaben zufolge hatte Abbas Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bereits davon in Kenntnis gesetzt, dass die palästinensischen Behörden alle Verträge aussetzen werden, sollte Israel das Jordantal und israelische Siedlungsgebiete seinem Staatsverband anschließen.

Dabei werde die Koordinierung mit Israel im Bereich der Sicherheit fortgesetzt, betonte Abbas.

US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Dienstag den sogenannten Nahost-„Friedensplan“ vorgestellt. Dabei wird den Palästinensern ein eigener Staat in Aussicht gestellt, allerdings unter harten Auflagen, die sie bereits in der Vergangenheit zurückgewiesen haben.

Dem Plan zufolge sollte Jerusalem die unteilbare Hauptstadt Israels werden. Die palästinensische Hauptstadt solle in Ostjerusalem eingerichtet werden. Zudem werde Israel das Jordantal einverleiben.

Die Palästinenser lehnten den Vorstoß Trumps umgehend ab. Abbas bezeichnete den auch als „Jahrhundertdeal“ bekannten Plan als eine „Verschwörung“.

