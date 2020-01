USA werden ihre Präsenz in Afrika ändern – Mark Esper

„Wir korrigieren die Präsenz (in Afrika – Anm. d. Red.)“, sagte Esper. Der Pentagon-Chef kommentierte nicht, wie konkret eine solche Korrektur in die Tat umgesetzt werden würde. Allerdings werde dies im Rahmen der Konkurrenz mit den Weltmächten – Russland und China – durchgeführt.

„Wir werden unsere Kräfte aus Afrika nicht vollständig abziehen“, unterstrich er.

Ende Dezember hatte die Zeitung „The New York Times“ unter Verweis auf eine Quelle mitgeteilt, dass der US-Verteidigungsminister Vorschläge für eine großangelegte Kürzung des Militärpersonals in den Ländern Westafrikas erwäge – bis zum vollen Abzug des Kontingents. Nach Angaben des Blattes werden Gespräche hinsichtlich einer Einstellung der Hilfe für französische Militärs im Kampf gegen Milizen in Mali, Niger und Burkina Faso sowie hinsichtlich des Truppenabzugs vom kürzlich errichteten Drohnenstützpunkt in Niger geführt.

ek/mt/sna