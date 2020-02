Moskau verweigert Bundeswehr-Maschine Landung: Unionspolitiker spricht von „unfreundlichem Akt“

Der Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul hat die Nichterteilung der Landegenehmigung durch Moskau für ein Bundeswehr-Flugzeug mit Rückkehrern aus China an Bord als „unfreundlichen Akt“ kritisiert. Wadephul ist in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zuständig für Außen- und Verteidigungspolitik.

„Das war ein unfreundlicher Akt, der sich nicht wiederholen sollte. Zivilisierte Staaten sollten in humanitären Notlagen zusammenarbeiten“, sagte der CDU-Politiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

„Russland war offenbar die Abweisung einer deutschen Militärmasche wichtiger als die Bereitschaft zur Hilfeleistung in Not geratener Menschen. Das spricht Bände“, fügte er hinzu.

„Was jetzt neben der offiziellen Erklärung von mangelnden Kapazitäten am Flughafen von Moskau die Gründe sind, das werden wir sicherlich in der nächsten Woche gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt besprechen.”

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zuvor bestätigt, dass das Flugzeug der Bundeswehr nicht in Moskau zwischenlanden durfte. Das Verteidigungsministerium wolle mit dem Auswärtigen Amt klären, was mögliche weitere Gründe seien. Die Ministerin kündigte ein mögliches Nachspiel an:

Zuvor war berichtet worden, dass ein Flugzeug der Bundeswehr mit mehr als 120 Deutschen und anderen Staatsbürgern aus dem chinesischen Wuhan nach Frankfurt unterwegs sei. Die Maschine durfte aber am Samstag nicht wie ursprünglich geplant in Moskau zwischenlanden. Stattdessen wurde der Bundeswehr-Flieger nach Helsinki umgeleitet, um aufzutanken und die Crew auszutauschen.

​Die Maschine mit deutschen Staatsbürgern und Familienangehörigen an Bord war in der Nacht in der besonders vom Ausbruch des neuen Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan gestartet.

