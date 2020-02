Russland plant keine Militärbasis in Zentralafrikanischer Republik – Botschafter

Der russische Botschafter in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik Bangui hat Medienberichte dementiert, laut denen Russland sich an Militäreinsätzen beteiligen und Militärstützpunkte in diesem Land eröffnen will.

„Es gibt keine russischen Militärstützpunkte in Zentralafrika und wir planen auch keine“, so der russische Botschafter in Bangui, Wladimir Titorenko. Russland nehme auch nicht an jeweiligen Einsätzen in der Republik teil. Die früheren Medienberichte basieren auf der „fälschlich übersetzten Rede des zentralafrikanischen Präsidenten aus dem Französischen“.

Russland helfe der Zentralafrikanischen Republik bei der Schulung der Militärs und liefere kostenfrei Klein- sowie Leichtwaffen. „Darin besteht unsere Beteiligung“, sagte der Botschafter. In der Zentralafrikanischen Republik befindet sich nur eine. Sie gehört Frankreich und wurde laut Titorenko noch nach den alten Abkommen eröffnet. „Sie liegt in der Nähe des Flughafens und sorgt für seine Sicherheit“.

Russlands Verteidigungsministerium plane Anfang März eine Vertretung in diesem Land zu eröffnen. Dies erfolge im Einklang mit einem Abkommen zwischen den Verteidigungsämtern beider Länder. Die Vertretung werde bei der Reformierung der Streitkräfte des Landes helfen, die „faktisch 2013 vernichtet wurden und ernsthafte Reformen benötigen“. „Unsere Rolle besteht gerade darin“, schloss der russische Diplomat.

om/ae