Boeing-Fehlabschuss: Iran will Entschädigung weiter besprechen

„Wir haben noch keine Entscheidung bekannt gegeben. Der von der Regierung eingerichtete Rechtsausschuss erörtert dieses Thema. Natürlich ist es notwendig, diese Frage zu besprechen und sich gegenseitig zu verständigen“, sagte Rabiei am Montag.

In einem Video, das vom Informationsportal der iranischen Regierung veröffentlicht wurde, gab Rabei an, dass der Iran auf der Grundlage internationaler Regeln und Standards agiere.

Zuvor sagte der ukrainische Präsident, Wladimir Selenski, der Iran biete den Familien der Opfer eine Entschädigung in Höhe von 80.000 US-Dollar an. Kiew werde jedoch einen höheren Betrag fordern.

Versehentlicher Abschuss

Die Boeing-737 der Ukraine International Airlines war am 8. Januar nach Abflug vom Imam-Khomeini-Flughafen in der Nähe von Teheran abgestürzt. Die Maschine war auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Alle 176 Insassen an Bord, darunter elf Ukrainer, kamen ums Leben. Erst drei Tage später, am 11. Januar, räumte der Iran ein, den Passagierjet versehentlich abgeschossen zu haben. Zuvor bestritt das Land den Abschuss und nannte einen technischen Defekt als Ursache für den Absturz der Boeing.

Präsident Rohani kondoliert

Irans Präsident Hassan Rohani sprach den Angehörigen der Opfer sein tiefempfundenes Beileid aus. Das sei eine „große Tragödie und ein unverzeihlicher Fehler“ gewesen, hieß es in seinem Kondolenzschreiben.

Der ukrainische Präsident, Wladimir Selenski, (Wolodymyr Selenskyj) hatte damals erklärt, er erwarte, dass sich Teheran zum Abschuss bekenne, sich offiziell entschuldige, die Schuldigen bestrafe und die Angehörigen der Opfer entschädige.

sm/ae