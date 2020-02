Pentagon bestätigt Einsatz von Atomsprengköpfen auf U-Booten

Das US-Verteidigungsministerium hat am Dienstag den Einsatz von Atomsprengköpfen mit geringer Leistung für ballistische Raketen auf U-Booten zur Abschreckung Russlands bestätigt.

„Die US-Marine hat den U-Boot-gestützten Sprengkopf mit geringer Leistung vom Typ W76-2 für ballistische Raketen eingesetzt. Im Nuclear Posture Review 2018 identifizierte die Abteilung die Notwendigkeit, „eine kleine Anzahl von U-Boot-gestützten Sprengköpfen für ballistische Raketen zu modifizieren“, um auf die Schlussfolgerung einzugehen, dass potenzielle Gegner, wie Russland, der Meinung seien, dass der Einsatz von Atomwaffen geringer Sprengkraft ihnen einen Vorteil gegenüber den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten und Partnern geben werde“, heißt es in der Mitteilung des Vizeverteidigungsministers John Rood.

Rood zufolge verstärken die neuen Raketen die Eindämmungspolitik der USA und „zeigen potenziellen Gegnern, dass die begrenzte Beschäftigung im Nuklearbereich keinen Vorteil habe, da die Vereinigten Staaten glaubwürdig und entschlossen auf jedes Bedrohungsszenario reagieren können".

Zuvor hat die Federation of American Scientists (FAS) berichtet, dass die Vereinigten Staaten begonnen hätten, den neuen Typ eines Atomsprengkopfes mit geringer Leistung an Bord einiger U-Boote für ballistische Raketen einzusetzen . Nach FAS-Angaben war Ende 2019 ein Ohio-U-Boot (Tennessee) mit ein oder zwei neuen Sprengköpfen auf Patrouille in den Atlantik gegangen.

Experten gehen davon aus, dass Raketen mit Atomsprengköpfen geringer Leistung trotz allen Geredes, angeblich Russland damit eindämmen zu wollen, als Mittel für einen atomaren Erstschlag gegen Nordkorea oder den Iran eingesetzt werden könnten. Die US-Nuklearstrategie besagt, dass das Land beabsichtige, „die Reaktionsfähigkeit der USA auf nukleare oder nicht-nukleare strategische Angriffe zu erweitern“, was das Tor für einen nuklearen Erstschlag öffne.

