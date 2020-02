Terror-Attacken letzter Wochen: Moskau meldet Tod russischer und türkischer Spezialisten in Idlib

Innerhalb der letzten zwei Wochen haben Terroristen im syrischen Idlib mehr als 1000 Attacken verübt, erklärte am Donnerstag Russlands Außenministerium. Demnach kamen dabei russische und türkische Spezialisten ums Leben.

„Mitte Januar haben russische und türkische Militärs einen erneuten Versuch unternommen, in der Idliber Deeskalationszone die Waffenruhe durchzusetzen“, so das Außenministerium Russlands.

„Aber die Terroristen haben nicht nur ihre Kampfaktivität nicht verringert, sondern die Attacken ausgebaut.“

Allein in den letzten zwei Wochen gab es demnach mehr als 1000 Angriffe. Gezählt werden Hunderte Todesopfer und Verletzte unter syrischen Militärs und Zivilisten.

„Auf tragische Weise sind russische und türkische Militärspezialisten ums Leben gekommen“, heißt es weiter.

Deren genaue Zahl wird dabei nicht präzisiert. Das Ministerium teilte ferner mit:

„Die Versuche, die russische Luftbasis Hmeimim unter Einsatz von Kampfdrohnen zu attackieren, hören nicht auf.“

Idliber Deeskalationszone

In Idlib befindet sich eine der vier so genannten Deeskalationszonen, die 2017 unter Vermittlung Russlands, des Iran und der Türkei etabliert worden waren, um Zivilisten einen Ausweg aus den Kriegsgebieten zu ermöglichen. Anders als die drei anderen Deeskalationszonen wird Idlib immer noch nicht von der Regierung in Damaskus kontrolliert.

Neben Millionen von Zivilisten werden dort Zehntausende extremistische Kämpfer und Terroristen vermutet. Die größten Gruppen sind die von der Türkei unterstützte Nationale Befreiungsfront und die Terrormiliz al-Nusra-Front*.

*Terrororganisation, in Russland und Deutschland verboten

