Handelskonflikt zwischen USA und China mildert sich – Peking halbiert Einfuhrzölle

In den unlängst noch angespannten Beziehungen zwischen den USA und China zeichnet sich ein Tauwetter ab. Rund drei Wochen nach einer ersten Einigung mit den USA hat Peking am Donnerstag die Zölle auf einige US-Importwaren halbiert.

Wenig später erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin, er gehe davon aus, dass China trotz des Ausbruchs der Coronavirus-Krise zu seiner Zusage stehen werde, binnen zwei Jahren zusätzlich US-amerikanische Güter und Dienstleistungen im Gesamtwert von mindestens 200 Milliarden Dollar zu kaufen. Er erwarte, dass das kürzlich erzielte Abkommen wie geplant umgesetzt werde.

Die USA und China hatten Mitte Dezember eine erste Vereinbarung zur Beilegung ihres Handelsstreits erzielt. China sagte dabei unter anderem zu, für die Einfuhr größerer Mengen an US-Waren zu sorgen. Experten rechneten damit, dass China im Gegenzug Zölle unter anderem auf Sojabohnen und Rohöl senken werde.

Mitte Januar schlossen China und die USA ein erstes Handelsabkommen. US-Präsident Donald Trump und der chinesische Ministerpräsident Liu He signierten im Weißen Haus einen inhaltlich auf bestimmte Themen begrenzten Teilvertrag.

Coronavirus-Krise

In China greift das neuartige Coronavirus um sich: An den Folgen der Infektion sind in der Volksrepublik bereits mehr als 560 Menschen gestorben. Insidern zufolge erwägt die Regierung in Peking – zum Teil wegen der wirtschaftlichen Folgen der Epidemie - eine Absenkung des für 2020 angestrebten Wachstums um sechs Prozent.

ls/rtr/mt