Thüringer CDU-Chef Mohring übersteht Vertrauensfrage im Parteivorstand

Walk bezeichnete das Ergebnis als ein „richtiges Signal für den weiteren gemeinsamen Weg”.

Der CDU-Politiker hatte sich zuletzt gegen Neuwahlen in Thüringen zur Lösung der Regierungskrise ausgesprochen.

„Es liegt in der Verantwortung aller gewählten Abgeordneten diesen Weg zu gehen, um Neuwahlen zu vermeiden“, twitterte Mohring.

„Dazu muss das Parlament fähig sein, um unserer demokratischen Kultur willen”.

Thüringen-Wahl am Mittwoch

Thomas Kemmerich war am Mittwoch in Thüringen mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsident gewählt worden.

Der FDP-Politiker signalisierte aber am Donnerstag, dass er nach massiver Kritik eine Auflösung des Landtags anstrebe. „Der Rücktritt ist unumgänglich“, sagte er in Erfurt. Demokraten bräuchten demokratische Mehrheiten, so Kemmerich, die sich „offensichtlich in diesem Parlament nicht herstellen lassen“.

