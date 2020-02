Prag will Platz vor russischer Botschaft nach Boris Nemzow umbenennen

Tschechiens Hauptstadt Prag will den Platz vor der russischen Botschaft nach dem ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemzow umbenennen. Das teilte die lokale Zeitung „Pravo“ am Samstag mit.

Wie Oberbürgermeister Zdenek Hrib sagte, könne die feierliche Umbenennung am fünften Todestag Nemzows, dem 27. Februar, stattfinden.

Die Koalitionspartner signalisierten bereits Unterstützung für den Politiker der Piratenpartei.

Ähnliche Änderungen gab es schon in Litauens Hauptstadt Vilnius und in der US-Hauptstadt Washington. In Litauen wurde ein Platz in einer Grünanlage nahe der russischen Botschaft in Vilnius nach Boris Nemzow benannt. Vor zwei Jahren hatte die US-Hauptstadt Washington den Straßenabschnitt vor der russischen Botschaft in „Boris-Nemtsov-Plaza“ umbenannt.

Mord an Boris Nemzow

Boris Nemzow war in der Nacht zum 28. Februar 2015 in Moskau auf einer Brücke unweit des Kremls hinterrücks erschossen worden. Unter Präsident Boris Jelzin bekleidete er in den 1990er Jahren hohe Ämter in der Regierung und wechselte in den 2000er Jahren in die Opposition.

Bei der Ermittlung zu dem Mord an dem Oppositionellen wurden alle Verdächtigen festgenommen. Mitte Juli 2017 verurteilte das Moskauer Militärbezirksgericht den Mörder des Politikers, Saur Dadajew, zu 20 Jahren Haft. Dadajews Komplizen bekamen Freiheitsstrafen im Ausmaß von elf bis zu 19 Jahren.

