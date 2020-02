Weidel kandidiert für AfD-Vorsitz in Baden-Württemberg

Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, kandidiert für den Landesvorsitz ihrer Partei in Baden-Württemberg. Sie soll am kommenden Wochenende auf dem Landesparteitag in Böblingen gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Martin Hess antreten. Gegen sie tritt Dirk Spaniel an.