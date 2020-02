Iran überwacht alle US-Militärbasen und Flugzeugträger in der Region – Ex-Chef der Revolutionsgarde

Teheran überwacht nach Ansicht des Sekretärs des iranischen Schlichtungsrates Mohsen Rezai alle Aktivitäten der US-Truppen in der Golf-Region.

„Alle US-Militärstützpunkte in der Region werden von uns überwacht, Flugzeugträger werden von uns verfolgt. Wir wissen, wie viele Schiffe sie haben“, sagte Rezai, der einst die Iranische Revolutionsgarde geleitet hatte, in einem Interview mit dem TV-Sender „Al-Mayadeen“.

„Selbst wenn US-Soldaten in Hotels in Kuwait und Bahrain gehen, überwachen wir sie“, fuhr er fort.

Teherans Informationen über US-Militärs in der Region seien „sehr genaue“, betonte er.

Spannungen in Beziehungen zweishcen dem Iran und den USA

Die Beziehungen zwischen Washington und Teheran hatten sich nach der Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani Anfang Januar weiter zugespitzt: In der Nacht auf den 3. Januar hatten die USA den Kommandeur der Al-Quds-Eliteeinheit, General Qassem Soleimani, und den Vizechef der irakischen schiitischen Volksmiliz, Abu Mahdi al-Muhandis, samt mehreren Gefolgsleuten bei einem Drohnenangriff im Flughafen Bagdad ermordet.

Begründet wurde die Hinrichtung mit angeblich drohenden Attacken auf US-Bürger und -Einrichtungen, die der General geplant haben soll. Beweise dafür wurden bislang aber nicht präsentiert.

Als Reaktion darauf griff Teheran in der Nacht zum 8. Januar zwei irakische Militärstützpunkte an, in denen auch US-Truppen stationiert sind. Nach Angaben des Pentagon wurden bei dem iranischen Raketenangriff 64 US-Soldaten verletzt.

